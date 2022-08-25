

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta yük almaya giden Abdulkerim Ökdem, gölgesinde dinlendiği TIR'ın aniden hareket etmesi sonucu altında kaldı. Ökdem yaşamını yitirirken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Şırnak'ta Namaz Dağı bölgesinden yük almaya giden Abdulkerim Ökdem yönetimindeki TIR, rampayı çıkamadı. Bunun üzerine Ökdem, yük alacağı kişileri arayıp, haber vererek yardım istedi. Ökdem ve beraberindekiler TIR´ın gölgesinde dinlenerek yardımın gelmesini beklemeye başladı. Bu sırada araç aniden hareket etti, Ökdem, tekerin altında kalarak yaşamını yitirdi. Yanındaki kişiler ise kaçarak kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Abdulkerim Ökdem´in cenazesi otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi´ne götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

2022-08-25 14:17:41



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