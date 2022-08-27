Silopi´de taciz iddiasına linç girişimini polis güçlükle önledi: O anlar kamerada

"Tehlikeli olsa da aracın içine kadar girdim"



Sekvan KÜDENMehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)ŞIRNAK´ın Silopi ilçesinde 19 yaşındaki R.S.´ye sözlü tacizde bulunduğu iddiasıyla kalabalık grup tarafından linç edilmek istenen İ.Ç.´yi (34), polis ekipleri güçlükle kurtardı.

Olay, akşam saatlerinde Silopi ilçesi Sanat Sokağı´nda meydana geldi. R.S., kendisine cinsel içerikli sözler söylediği gerekçesiyle çığlık atarak çevredekilerden yardım istedi. Bunun üzerine çevredekiler yere yatırdıkları İ.Ç.´yi darbetmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İ.Ç.´yi öfkeli kalabalığın elinden güçlükle alan polis ekipleri, bir binaya götürerek güvenlik önlemi aldı. Aldığı darbelerle yaralanan İ.Ç., burada sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından zırhlı araca bindirildiği sırada, tacize uğrayan genç kızın ailesi ve akrabalarının saldırısına uğradı. Yaklaşık 1 saat yaşanan arbedenin ardından şüpheli İ.Ç. İlçe Emniyet Müdürlüğü´ne götürüldü. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak / Silopi Sekvan KÜDENMehmet Selim YALÇIN

2022-08-27 21:09:40



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