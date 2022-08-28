CHP Şırnak İl Başkanı'na, dini nikahlı birlikte olduğu kadına darp iddiasıyla gözaltı (2)

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3'Ü DE SERBEST

CHP Şırnak İl Başkanı Cangir Bilin (57) ve dini nikahla birlikte yaşadığı M.A. (22) ile babası N.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bilin, M.A. ve N.A. çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. (DHA)Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)-DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

2022-08-28 19:30:20



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