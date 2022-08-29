Şırnak´ta kaçakçılık operasyonu: 40 gözaltı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şırnak´ta kaçakçılık operasyonu: 40 gözaltı

DHA

Şırnak´ta kaçakçılık operasyonu: 40 gözaltı


Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta, jandarma ve polisin kaçakçılara yönelik operasyonlarında, 40 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 22-28 Ağustos'ta kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda 40 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 5 bin 390 paket kaçak sigara, 32 kaçak cep telefonu, 290 cep telefonu aksesuarı, 39 gümrük kaçağı güneş gözlüğü ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.
Ayrıca Şırnak İl Jandarma Komutanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 1 Ocak ile 1 Ağustos tarihleri arasında internette yapılan sanal devriyeler ve açık kaynak araştırmaları sonucunda yurt dışı kaynaklı 6 bin 219 internet sitesine Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)  tarafından erişim engellendi. (DHA)
 DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN
2022-08-29 18:42:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 1 ...
Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 40 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 40 ...
Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan'dan hakkındaki iddialara dair açıklama:
YEREL HABERLER Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan'dan ...
Irak'ın kuzeyinde komandoların "Pençe"si teröristlerin ensesinde
YEREL HABERLER Irak'ın kuzeyinde komandoların "Pençe"si ...
CHP Şırnak İl Başkanı'na, dini nikahlı birlikte olduğu kadına darp iddiasıyla gözaltı (2)
YEREL HABERLER CHP Şırnak İl Başkanı'na, dini nikahlı birlikte ...
Şırnak'ta aile içinde çıkan kavgaya ilişkin 3 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Şırnak'ta aile içinde çıkan kavgaya ilişkin 3 kişi ...
CHP Şırnak İl Başkanı'na, dini nikahlı olduğu kadına darp iddiasıyla gözaltı
YEREL HABERLER CHP Şırnak İl Başkanı'na, dini nikahlı olduğu kadına ...
Silopi´de taciz iddiasına linç girişimini polis güçlükle önledi: O anlar kamerada
YEREL HABERLER Silopi´de taciz iddiasına linç girişimini polis ...
Şırnak'ta Tenis Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonası başladı
YEREL HABERLER Şırnak'ta Tenis Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım ...
Şırnak´ta `Doğu ve Güneydoğu Anadolu Tenis Takım Şampiyonası´ başladı
YEREL HABERLER Şırnak´ta `Doğu ve Güneydoğu Anadolu Tenis Takım ...
Eşini ve 3 kızını öldüren şüpheliye keşif sonrası mahallelinin tepkisi kamerada
YEREL HABERLER Eşini ve 3 kızını öldüren şüpheliye keşif ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.