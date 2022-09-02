Şırnaklı kadınlar şiddete dikkat çekmek için duvarları turuncu ve beyaza boyadı



Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,(DHA)ŞIRNAK´ta Cumhuriyet Meydanı´nda toplanan kadınlar, 'kadına yönelik şiddet'e dikkat çekmek amacıyla meydanın etrafında bulunan duvar ve merdivenleri turuncu-beyaz renge boyadı.

Şırnak´ta son dönemlerde yaşanan kadın cinayetlerine ve kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla Engelli Yaşlı ve Yetim Vefa Derneği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonu ile duvar boyama etkinliği yapıldı. Kent merkezinde bulunan ve insanların sıklıkla kullandığı Cumhuriyet Meydanı´nda bulunan duvar ve merdivenler turuncu beyaz renklere boyandı. Kadınlar ellerine aldıkları rulo ve fırçalar ile duvarı boyayarak meydana renk kattı. Etkinliğe katılan kadınlar, şiddet son bulana kadar bu tür etkinliklere devam edeceklerini söyledi.

`ŞİDDET SON BULANA KADAR SAHADA OLACAĞIZ´

Engelli Yaşlı ve Yetim Vefa Derneği Başkanı Bişenk Fatma Acar, "Ne yazık ki ülkemizde son dönemlerde hem kadına hem de çocuklara yönelik şiddet çok arttı. Özellikle Şırnak İlimizde de bunun arttığını görmekteyiz. Bu bizi ziyadesiyle üzüyor. Biz de tüm kadınlar olarak toplanıp, duvarımızı turuncu beyaza boyadık. Turuncu beyaz, kadının renginin sembolüdür. Biz kadınlar olarak bu şiddetin her zaman karşısında duracağız. Çünkü ne ülkemize ne de yöremize hiçbir şekilde bu tür şiddet ve cinayetler yakışmıyor. Farkındalık yaratmak amacıyla bu tür etkinliklere devam edeceğiz. Biz sonuna kadar 'şiddete hayır' diyoruz. Şiddet son bulana kadar sahada olacağız. Bugün burada yapılan boya nasıl renk katıyorsa ortama, kadınlar da ortama, dünyaya renk katıyor, huzur veriyor" dedi.

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Şırnak İl Başkanı Ayşe İskenderoğlu da, "Şırnak ilimiz kadına yönelik şiddette en son sıralardayken son günlerde yaşanan üzücü olaylar bizi derinden üzmüştür. Kadın varsa yarın var sloganı ile hem ilimizi güzelleştirmek hem de dünya da hiçbir varlığa şiddet olmaması adına bugün bu farkındalık çalışmasını yaptık" diye konuştu. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

2022-09-02 15:36:37



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.