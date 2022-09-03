Silah temizlerken yaralanan 2 asker ile intihara kalkışan kişi, ambulans uçakla sevk edildi

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde silah temizlerken yaralanan 2 asker ile Cizre'de intihara teşebbüs eden 1 kişi, ambulans uçakla Ankara ve Antalya'daki hastanelere sevk edildi.
İdil ilçesinde silah temizleme sırasında yaralanan askerler B.A. (46) ve F.Ö. (27) ile Cizre ilçesinde silahla intihara kalkışan M.A. için Sağlık Bakanlığı'ndan ambulans uçak talep edildi. Bölgeye sevk edilen ambulans uçakla yaralı askerler Ankara GATA´ya, M.A. ise Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN
2022-09-03 09:52:04
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.