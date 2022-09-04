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Öğrencilerin uyumu için okul duvarlarına çizgi film karakterleri çizdiler

DHA

Öğrencilerin uyumu için okul duvarlarına çizgi film karakterleri çizdiler


Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,(DHA)ŞIRNAK´ta Türk Kızılay gönüllüleri, merkeze bağlı Özveren Köyü İlk ve Ortaokulu´nun duvarlarını boyayarak, masal kahramanları ve çizgi film karakterlerini çizdi. 
Şırnak´ta, Türk Kızılay´ı gönüllüleri, 12 Eylül´de açılacak okullarda öğrencilerin keyifli vakit geçirmelerini sağlamak ve uyumlarını hızlandırmak amacıyla duvarlarını boyayarak, masal kahramanlarını ve çizgi film karakterlerini çizdi. Yaz tatilinden bu yana 5 okulu boyayan gönüllüler, talep geldiği sürece okulları renklendirmeye devam edeceklerini söyledi.
Türk Kızılay´ı gönüllüsü Bergül Altürk, "12 Eylül'de okullar açılıyor. Çocuklar okula geldiği zaman onların sevdiği çizgi film karakterlerini bütün duvarlara çizdik. Geldikleri zaman çok mutlu olacaklarına inanıyoruz. Kızılay Gönüllüleri olarak bu 5´inci okul boyamamız. Okullar açıldıktan sonra da ulaşabileceğimiz kadar yine köy okullarına ulaşacağız. Talepler geldiği doğrultuda tekrar gideceğiz. Bu işi yapmaktan çok mutlu oluyoruz. Çocukları mutlu etmekten de çok mutlu oluyoruz. Devamı da gelecek" dedi.
Özveren Köyü İlk ve Ortaokulu Müdürü Veysi Uslu, "Öğrencilerimizin hoşuna gidecek şeylerdir. Teneffüs saatlerinde gelip bu görselleri gördükleri zaman daha hoş bir teneffüs saati geçireceklerdir. Geçen sene bizim yıllık planımız içerisinde böyle bir planımız vardı. Biz de böyle bir şeyi istiyorduk. Resim öğretmenimizin olmayışı ve nasıl yapacağımızı bilmeyişimiz bizi engelliyordu. Tam bu sırada Kızılay´dan bizi aradılar. 'Duvarlarınızı biz boyayalım mı?' dediler. Biz de 'olur' dedik. Teşekkür ediyoruz" diye konuştu. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN
2022-09-04 14:37:13

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