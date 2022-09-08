Şırnak'ta terör mağdurları 15 yıl sonra tapularına kavuştu



Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK´ta 18 Ağustos 1992´deki terör olaylarında evleri zarar görenler için 2007'de TOKİ tarafından yaptırılıp hak sahiplerine teslim edilen evlerin tapuları 15 yıl sonra verildi. Tapu teslim törenine katılan Vali Osman Bilgin, 1 yıl içerisinde bu tür bütün sorunların çözüleceğini söyledi.

Şırnak kent merkezinde 18 Ağustos 1992´de yaşanan terör olaylarında evleri zarar gören 77 hak sahibi için 2007 yılında TOKİ tarafından Vakıfkent Mahallesi´nde konut yapıldı. Yapımı tamamlanan 77 daire, hak sahiplerine teslim edildi. Konutların yapım aşamasında ve sonrasında tapu işlemleri gerçekleşmedi.

Şırnak Valiliği Afet ve Acil Durum Müdürlüğü´nce yapılan çalışmayla hak sahiplerinin tapu işlemleri tamamlandı. Tapular, Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Demokrasi ve Kongre Merkezi´nde düzenlenen törenle hak sahiplerine 15 yıl sonra teslim edildi. Törene, Vali Osman Bilgin, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, AFAD İl Müdürü Muzaffer İşlek ve hak sahipleri katıldı.

`SORUNLAR ÇÖZÜLECEK´

Vali Bilgin, buradaki konuşmasında, daha önceden sorunların 1 yıl içerisinde çözüleceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"1992´de terör saldırısına uğramış kardeşlerimizin 2007 de devletimiz tarafından konutları yapılıyor. 2022 yılında yani 15 yıl sonra tapularını veriyoruz. Bu çok vahim bir durum aslında. Yani buradaki kamu görevlilerinin önemli bir eksikliğinin devletin sırtına, omuzlarına yüklenmesi çok büyük bir yanlış. Dolayısıyla bizler, özellikle bizim çalışma dönemimizle birlikte bundan önceki kronikleşmiş sorunların tamamını en geç bir yıl içerisinde çözeceğiz ve bundan sonraki süreçte de süreç içerisinde oluşacak bu tip durumlarda da vatandaşımızın yanında olacağız. Bakın devletimizin hiçbir şeyi unutmadığını şuradan ortaya koyabiliriz. 1992 yılında oluşan bir sorun, 2007 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde sahiplenildi ve çözüldü. Vatandaşlarımızın mağduriyetleri giderildi. Biz de bu tapu ile ilgili sorunları çözerek vatandaşlarımızın bu sorununu çözmüş olduk. Bu vesileyle afetzede kardeşlerimizin hepsine ayrı ayrı geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tapularının hayırlı olmasını diliyorum."

2007´de tamamlanan konutların tapu işlemlerinin o dönemde yapılamadığını ifade eden AFAD İl Müdürü Muzaffer işlek ise "1992 yılında ilimizde maalesef terör yine vatandaşlarımızın malına, canına kastetmiş, arkasında gözü yaşlı anneler ve malıyla evi harap olmuş bir millet bıraktı. Devletimiz var olsun. İlimizde terörü temizlediği gibi vatandaşlarımıza da barınmalarını sağlamak üzere afet konutları inşa edildi. Konutlar acil yapılma nedeniyle inşa edilmeden önceki yapılması gereken işlemler yapılmadığı için 2007 yılında teslim edilen konutlarımızın tapu senetleri henüz teslim edilmemiştir. Bütün il müdürlerimiz seferber oldular" diye konuştu.

Tapusunu alan Hayrettin Başçı da emeği geçenlere teşekkür ederek, "1992´deki terör nedeniyle Şırnak´taki evler hep yıkılmıştı. Cumhurbaşkanımız sağ olsun göreve geldikten sonra çalışmalara başladı ve konutlarımızı yapıldı. Tapularımızı aldık çok şükür. Bu sıkıntılardan da kurtulduk" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

2022-09-08 13:25:15



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