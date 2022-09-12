Şırnak'ta polis ve jandarmadan 'kaçakçılık' operasyonu: 29 gözaltı

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Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta, polis ve jandarma ekiplerinin eş zamanlı operasyonlarında 29 şüpheli gözaltına alınırken, 24 parça tarihi eser ile kaçak ürünler ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 5-11 Eylül'de kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık olaylarına yönelik operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda 29 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda kaçak 1620 paket sigara, 245 puro, 65 cep telefonu aksesuarı, 40 cep telefonu, 59 elektronik sigara tütünü, 24 kilo çay, 5 kilogram nargile tütünü ve 24 parça tarihi eser ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Eserler, korumaya alınırken, şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

2022-09-12 16:25:49



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