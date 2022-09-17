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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Avrupa´dan gelip, anne ve babalarının göç ettikleri köyleri gezdiler

DHA

Avrupa´dan gelip, anne ve babalarının göç ettikleri köyleri gezdiler


Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),(DHA)ŞIRNAK´ın Silopi ilçesine, on yıllar önce Asuri (Süryani) ailelerinin göç ettiği Fransa ve Belçika´nın farklı şehirlerinden gelen 33 kişi, onların doğup büyüdükleri köyleri ziyaret etti. 
Silopi´de 1993 yılında terör olayları nedeniyle köylerini boşaltan Asuriler, Avrupa´nın çeşitli ülkelerine yerleşti. 21 yıl yurt dışında yaşayan Asuriler, 2014 yılında tekrar köylerine dönmeye başladı. Erasmus Projesi kapsamında çeşitli meslek gruplarında görev alan Fransa ve Belçika´dan kişiler, Türkiye'ye geldi. Bu kişiler arasındaki daha önce Silopi'den Asuri aileleri Avrupa'ya göç eden 33'ü, Silopi Kaymakamı Cihat Koç´u makamında ziyaret etti. Ziyaretin ardından Asuri ve Keldanilerin yaşadığı köylere ziyaret gerçekleştirildi. Asurilerin yaşadığı Kösreli köyünü ziyaret eden kafile, burada fotoğraflar çekerek köyün içerisinde gezdi. Yakınlarının göç etmeden önce yaşadığı eski evleri inceleyen kafiledekiler, ardından Cudi Dağı´nda bulunan Aksu köyüne geçti. Burada da fotoğraf çekimi yapıldı.
`HER ŞEYİMİZİ DEVLET KARŞILADI´
Burada konuşan Kösreli köyü muhtarı İliş Beğtaş, "Bir muhtar olarak başvurduk. Köye dönüş kapsamında bize elektrik su, yol, kilise onarımı her şeyimizi devlet karşıladı. Biz de çok memnun olduk. Devlet erkanı her zaman bizim ziyaretimize geliyor. Herkesten çok memnunuz, sevindik. Bu kadar gençlerimiz Fransa´dan ve Belçika´dan gelmişler. Buna çok sevindim. Bir de gençlerimize sesleniyorum. Hiçbir zaman kendi toprağınızdan ve devletinizden vazgeçmeyin. Herkesi davet ediyorum" dedi.
Belçika´dan babasının yaşadığı topraklara gelen Veysi Oğuz ise çok duygulandığını belirtti. Oğuz, "Duygulandım. Çok güzel burası. Şimdi görüyoruz buraları. Nasıl yaşıyordular, nasıl oluyordu diye merak ediyorduk. Bize söylüyorlardı ama kafamızda böyle görmüyorduk. Çok güzel bir yer" diye konuştu.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Şırnak / Silopi Mehmet Selim YALÇIN
2022-09-17 15:50:24

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