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Yasağa rağmen Cudi Dağı'na yürümek isteyen gruba polis müdahalesi

DHA

Yasağa rağmen Cudi Dağı'na yürümek isteyen gruba polis müdahalesi


Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK Valiliği´nce kentte 15 gün boyunca toplantı ve yürüyüş yasağına rağmen bir araya gelen HDP öncülüğündeki grup, orman kesimlerini protesto etmek amacıyla Cudi Dağı´na yürümek istedi. Grup, polis müdahalesinin ardından bölgeden ayrıldı.
Şırnak Valiliği, kent genelinde izinli faaliyetler dışında yapılması planlanan gösteri ve yürüyüş gibi etkinliklerin 15 gün süre ile yasaklandığını açıkladı. Buna rağmen orman kesimlerini protesto etmek amacıyla Demokratik Toplum Kongresi (DTK), Özgür Kadın Hareketi (TJA), Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve Mezopotamya Ekoloji Hareketi'nin çağrısıyla Cudi Dağı´na yürümek için Şırnak´ın merkez İkizce köyü bölgesinde toplandı. Aralarında HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, HDP milletvekilleri Hasan Özgüneş, Nuran İmir, Hüseyin Kaçmaz, Feleknas Uca, Dersim Dağ'ın da bulunduğu çok sayıda kişiye jandarma ve polis tarafından uyarı yapıldı. Tüm uyarılara rağmen Cudi Dağı´na yürümek isteyen gruba polis, biber gazı ve TOMA'lar ile müdahalede bulundu.
Yaklaşık 15 dakikalık müdahale sonrasında yapılan görüşmeler sonucunda kalabalık araçlarla bölgeden ayrıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak / Merkez Sekvan KÜDEN
2022-09-17 18:17:58

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