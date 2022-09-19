Bulduğu cisim elinde patlayan çoban, ambulans helikopterle sevk edildi

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında bulduğu cisim elinde patlayan çoban Z.Ş. (20), ambulans helikopterle sevk edildi. Ameliyata alınan Z.Ş.´nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Beytüşşebap ilçesi Merinos Yaylası'nda hayvanlarını otlatan Z.Ş.´nin yerde bulup incelemek istediği cisim, elinde patladı. Z.Ş. yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Beytüşşebap Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Z.Ş, buradaki müdahalenin ardından talep edilen ambulans helikopterle Şırnak Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ameliyata alınan Z.Ş.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN
2022-09-19 14:30:10
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