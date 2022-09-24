3 aylık evli polis ve öğretmen çift tabancayla vurulmuş halde bulundu; kaldırıldıkları hastanede öldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

3 aylık evli polis ve öğretmen çift tabancayla vurulmuş halde bulundu; kaldırıldıkları hastanede öldü

DHA

3 aylık evli polis ve öğretmen çift tabancayla vurulmuş halde bulundu; kaldırıldıkları hastanede öldü


Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü´nde görevli polis memuru Sinan Bulduklu ve 3 ay önce evlendiği öğretmen eşi Berna Kargı Bulduklu, evlerinde tabancayla vurulmuş halde bulundu. Hastaneye kaldırılan çift, kurtarılamadı. 
Olay, dün gece saatlerinde Cizre ilçesinde meydana geldi. Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü´nde görevli polis memuru Sinan Bulduklu ve öğretmen Berna Kargı Bulduklu 3 ay önce dünya evine girdi. Çiftin, evlerinde gelen silah sesleri üzerine komşular, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çifti kanlar içerisinde buldu. Ekipler, yaptıkları ilk müdahalenin ardından çifti Cizre Devlet Hastanesi´ne kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Bulduklu çifti yaşamını yitirdi.
Olayla ilgili Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Cizre ilçemiz Recep Tayyip Erdoğan Anadolu Lisesi İngilizce Öğretmeni Berna Kargı Bulduklu, vefat etmiştir. Merhumeye Cenab-ı Allah´tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve eğitim camiasına başsağlığı diliyoruz."
CENAZELER MEMLEKETLERİNE GÖNDERİLDİ
Polis memuru Sinan Bulduklu'nun cenazesi memleketi Hatay´a, öğretmen Berna Kargı Bulduklu'nun cenazesi ise memleketi Yozgat´a gönderildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN
2022-09-24 19:24:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şırnak'ta "Kur'an Kursu Öğrencileri Arası Hafızlık Yarışması Türkiye Finali" yapıldı
YEREL HABERLER Şırnak'ta "Kur'an Kursu Öğrencileri Arası Hafızlık ...
Vali Bilgin, Cizre ESO Yönetim Kurulu üyeleri ile görüştü
YEREL HABERLER Vali Bilgin, Cizre ESO Yönetim Kurulu üyeleri ile ...
Cizre'de rehber öğretmenler toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Cizre'de rehber öğretmenler toplantısı yapıldı
Termik santral parçaları taşıyan 4 TIR, Habur Sınır Kapısı´nda
YEREL HABERLER Termik santral parçaları taşıyan 4 TIR, Habur Sınır ...
Şırnak'ta bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Şırnak'ta bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
`Meteler´, 3 dakikada operasyona hazır olacak şekilde eğitiliyor
YEREL HABERLER `Meteler´, 3 dakikada operasyona hazır olacak şekilde ...
Silopi'de 100 dekar alanda ayçiçeği ekildi
YEREL HABERLER Silopi'de 100 dekar alanda ayçiçeği ekildi
Şırnak'ta "trafikte yayalar kırmızı çizgimizdir" etkinliği yapıldı
YEREL HABERLER Şırnak'ta "trafikte yayalar kırmızı çizgimizdir" ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.