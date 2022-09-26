Şırnak'taki kaçakçılık operasyonlarında 48 gözaltı

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Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,(DHA)ŞIRNAK'ta, polis ve jandarma ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda, 48 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 19-25 Eylül'de kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık olaylarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 48 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda ise 13 bin 330 paket sigara, 1000 puro, 20 cep telefonu, 16 litre alkol, 10 sahte resmi belge, 30 elektronik sigara, 6 cep telefonu, 20 kilo çay, 5 bin 520 hırdavat malzemesi ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

2022-09-26 13:31:24



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