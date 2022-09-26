Şırnak´taki terör operasyonunda 1 tutuklama

Gönül Dağı dizisinde bir veda daha!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY´ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1´i, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 1925 Eylül'de PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda, 4 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 1 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilerin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

2022-09-26 13:39:43



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.