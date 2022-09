Aşiret düğününde gelin ve damada takılan parayı 9 kişi saydı

Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP(Şırnak),(DHA)ŞIRNAK´ın Beytüşşebap ilçesinde Jirki aşiretinin düğününde gelin ve damada 600 bini nakit olmak üzere 1 milyon 150 bin TL değerinde altın ve para takıldı. Masaya konulan paraları iki tarafın yakınlarından 9 kişi saydı.

Beytüşşebap ilçesine bağlı Mutluca köyünde Jirki aşiretine mensup Hasan Öter´in oğlu Erkan (27) ile Yusuf Adıyaman´ın kızı Viyan´ın (25) düğününe yaklaşık 5 bin davetli katıldı. 2 gün 2 gece süren düğüne İlçe Kaymakamı Kemal Ülkü de katılarak, davetlilerle halay çekti. Takı merasiminde damada 450 bin TL takılırken, geline de altınlar ve 150 bin TL takıldı. Takılan para bir masanın üzerine konularak, gelin ve damadın yakını 9 kişi tarafından sayıldı. Parayla birlikte gelin ve damada toplamda 1 milyon 150 bin TL'lik takı takıldı. Düğün yemeğinde 950 kilo da et kullanıldı.

Düğün sonunda Kaymakam Kemal Ülkü, genç çifte mutluluklar dilerken, damadın ağabeyi Muhtar Sabahattin Öter de, "Düğünümüze katılan bütün aşiret mensuplarına çok teşekkür ederim. Her yerden düğünümüze gelmişler. Düğünümüzde 950 kilo et kullanıldı. 5 bin insanın düğünümüze katıldığını görmek beni çok mutlu etti. Allah herkesten razı olsun" dedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Şırnak / Beytüşşebap Emin BAL

2022-09-26 15:28:23



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.