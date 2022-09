Bakan Akar: TSK 140 kilometre girdi, 16 terörist mağarasını tahrip etti

Sekvan KÜDENBurak EMEK/ŞIRNAK, (DHA)MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Burada durmak yok. Teröristler nerede, hedefimiz orası. 2 gün önce TSK 140 kilometre girdi. Asos´ta 16 terörist mağarasını, sığınağını, barınağını, sözde komuta yerini büyük bir başarıyla vurdu ve tahrip etti ve bu devam edecek" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile 8'inci Hudut Alay Komutanlığı´na sancak verme töreni ve çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Şırnak´a geldi. Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı´nda Vali Osman Bilgin, 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Bakan Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile Cizre´deki Korgeneral Refik Kurttekin Kışlasına geçti. 'Demir Pençe' Tugayı olarak bilinen 172´nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na bağlı, 8'inci Hudut Alay Komutanlığı´nın sancak verme töreni Bakan Akar´ın tören alanındaki yerini almasıyla başladı. Akar´ın alana gelişinde hudut kartallarını selamlamasının ardından sancak kıtası, sancağı tören platformuna getirdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı´nın okunduğu törende ilk olarak 8´inci Hudut Alay Komutanlığı'nın tarihçesi okundu ardından Alay Komutanı Albay Bülent Barış Sarp´ın biyografisi arz edildi. Platforma gelen Milli Savunma Bakanı Akar, sancağı öperek Albay Sarp´a teslim etti. Albay Sarp´ın öperek sancağı teslim almasının ardından tören, Bakan Akar´ın 'sancak ilk teslim tutanağı'nı onaylamasının ardından sona erdi.

'85 MİLYONUN GÜVENLİĞİ İÇİN TSK VARINI YOĞUNU ORTAYA KOYUYOR'

Daha sonra kurmaylarıyla bir otele geçen Akar, 85 milyon vatandaşın güvenliği için karada, havada, denizde, hak ve menfaatlerinin korunması için Türk Silahlı Kuvvetleri´nin varını yoğunu ortaya koyduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Dün olduğu gibi bugün de bu aynı şekilde devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın da yaptıkları var. Sayın Cumhurbaşkanımızın kişilikli ve kimlikli siyasetiyle şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti uluslararası ortamda özne haline geldi. Bizim etki alanımız, ilgi alnımız genişledi, genişliyor. Bu gelişmelere bağlı olarak Türk Silahlı Kuvvetleri´nin görev ve sorumlukları da arttı. O yüzden daha fazla çalışmak zorundayız. Bu şekliyle mücadelemizi sürdürüyoruz. Güvenli ve müreffeh bir Türkiye için gayretlerimizi sürdüreceğiz, şu anda el atılmayan problem yok. Nerede problem varsa bu problemlerin çözülmesi için çalışmalar yapılıyor. TSK en yoğun günlerini yaşıyor. Hudut güvenliği açısından, şu anda birlik sayısı bakımından, yüksek ileri teknoloji cihazların kullanılması bakımından en üst, en ileri seviyedeyiz. Ve bu şekliyle hudutlarımızı koruyoruz. Mehmetçik `Hudut namustur´ diyerek gece demeden gündüz demeden hudutlarımızın korunması için yapılması gereken ne varsa yapıyor. Diğer taraftan terörle mücadele var. Irak´ın kuzeyinde, Suriye´nin kuzeyinde, gerekirse yurt içinde, nerde ne varsa bunlara karşı hiçbir taviz vermeksizin, hiçbir boşluk bırakmaksızın teröristlerin peşindeyiz. Mehmetçik teröristlerin ensesinde. Bunun yanı sıra denizlerimizde, hava sahalarımızda da hak ve menfaatlerimizi korumak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. TSK aynı zamanda başta Kıbrıs´taki kardeşlerimiz olmak üzere Azerbaycan Türkünü, Libya´daki kardeşlerimizi ve diğer coğrafyalardaki dost, kardeş ve müttefiklerimizin de haklı davasında yanlarında olmaya devam ediyor. Bizler geldiğimiz bu noktada terörle mücadelemizi sürdürüyoruz. Terörü bitirmekte kararlıyız."

'REHAVET YOK, ZAFER SARHOŞLUĞU YOK'

En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadeleye devam edeceklerini söyleyen Bakan Akar, "Rehavet yok, zafer sarhoşluğu yok, bırakmak yok, ihmal yok, unutmak yok. Bunu sonuna kadar götüreceğiz. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sürdüreceğiz. İnşallah 40 yıldan beri bu milletin başına bela olan bu terör belasından asıl milletimizi kurtaracağız. PKK hiçbir zaman Kürt kardeşlerimizin temsilcisi değildir. Kürt kardeşlerimiz hiçbir zaman PKK´nın peşinde değildir. DEAŞ hiçbir zaman Müslümanların temsilcisi olmadığı, olamadığı gibi PKK da YGP de adı ne olursa olsun Kürt kardeşlerimizin temsilcisi değildir, olamaz. Mehmetçiğin karşısında dağlarda duramayacaklarını anlayan alçaklar illere ve ilçelere geldiler. Her tarafı kana buladılar. Her tarafı tahrip ettiler. Çukur operasyonlarına girdiler. Kazdıkları çukurlara Mehmetçik tarafından gömüldüler. Daha sonra hain darbe girişimi oldu. O hain darbe girişimine rağmen, içimizden birçok hain çıkmış olmasına rağmen TSK 1 ay sonra Fırat Kalkanı Harekatı´nı yapabildi. Arkasından Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı. Bu harekatları yapmak suretiyle terörü, teröristi olabildiğince milletimizden vatandaşımızdan uzaklaştırıp onun üstüne gidildi. Türkiye´den çıktı, bırak yok. Terörist nerede, hedefimiz orası. Biz bunu yaparken de şunun altını çiziyoruz; biz Irak ve Suriye başta olmak üzere tüm komşularımızın toprak bütünlüğüne onların egemenlik haklarına son derece saygılıyız. Bizim meselemiz teröristler ve en son teröristler etkisiz hale getirilinceye kadar bu mücadelemiz devam edecek. 2019´dan sonra pençe harekatları başladı. Bunların da sonuncusu `Pençe Kilit´. Şu anda Zap´ta devam ediyor. Büyük bir azimle, büyük bir kararlılıkla, büyük bit başarıyla. İnşallah onu da alnımızın akıyla tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.

'ASOS'TA 16 TERÖRİST MAĞARASI İMHA EDİLDİ´

2 gün önce teröristleri etkisiz hale getirmek için 140 kilometre girildiğini kaydeden Bakan Akar, sözlerine şöyle devam etti:

"Burada durmak yok. Teröristler nerede, hedefimiz orası. 2 gün önce TSK 140 kilometre girdi. Asos´ta 16 terörist mağarasını, sığınağını, barınağını, sözde komuta yerini büyük bir başarıyla vurdu ve tahrip etti ve bu devam edecek. Bu faaliyetlerde korucu kardeşlerim de burada. Onlar da bu işi gayet iyi biliyorlar. Onlar da bunun çok güzel farkındalar. Gerçekten daha önce girilemez denilen yerler, çıkılamaz denilen ne varsa bunların hepsine Mehmetçik girdi, çıktı, her tarafı tek tek ama tek tek samanlıkta iğne arar gibi aramak suretiyle temizlemeye devam ediyor. Bunu yaparken biz sivil vatandaşlara, masum insanlara, tarihi yerler, dini yapılara, çevreye zarar vermemek için hem planlama aşamasında hem icraat aşamasında büyük bir dikkat gösterdik. Hiçbir ordunun göstermeyeceği hassasiyeti gösterdik. Göstermeye de devam ediyoruz. Bütün faaliyetlerimizi biz uluslararası hukuk çerçevesinde ve meşruiyet çerçevesinde yapıyoruz. Herhangi bir şekilde bizim toprak elde etmek, işgal, asla öyle bir şey söz konusu değil. Bizim tek derdimiz teröristler. Teröristler Marksist ve Leninist gelenekle uluslararası kamuoyunun kafasını karıştırmak için her hileye başvuruyor. Bir gün PKK diyor, bir gün YPG diyor, bir gün SDG diyor. Ve bunun da kuklacıları bunları kullanmak suretiyle bizim aklımızı karıştırmaya çalışıyorlar. Hayır, bunların hepsi terörist. Türkler ve Kürtler kardeştir. Bu memleketi beraber kurdular, su gibi hava gibi birbirimize lazımız. Tek yumruğuz, tek gücüz, tek yüreğiz. Fitne için çok teşebbüs oldu içeriden dışarıdan. Yüzyıllardan beri devam ediyor. Bugüne kadar buna direndik, bundan sonra direnmeye devam edeceğiz. Bu teröristlere kim destek verirse versin, mücadele aksamadan artan bir şiddetle devam edecek. Bu terör belasından kurtulmakta kararlıyız." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN, Burak EMEK

2022-09-29 16:27:56



