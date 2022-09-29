Bakan Akar: TSK 140 kilometre girdi, 16 terörist mağarasını tahrip etti (3)



BAKAN AKAR VE ÖZHASEKİ MEYDAN PARK'TA VATANDAŞLARLA BULUŞTU

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Şırnak'ta bir dizi ziyaretin ardından merkezde bulunan Meydan Park'a geldi. Akar ve Özhaseki, burada vatandaşlarla sohbet etti. Akar, tavla oynayanlarla bir süre sohbet edip onları izledi. Bakan Akar, bir vatandaşın masadaki sigarasını eline alarak 'Sigara içmek öldürür, sigarayı bırakın. Bak böyle yazıyor' dedi. Sigarayı bırakmasını istediği genç ile sohbet eden Akar daha sonra Özhaseki ile birlikte vatandaşlarla çay içerek sohbet etti. Bakan Akar ve Özhaseki, daha sonra vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. (DHA)Sekvan KÜDENBurak EMEK/ ŞIRNAK, (DHA) DHA-Genel Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDENBurak EMEK

2022-09-29 18:15:58



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