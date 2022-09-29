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Bakan Akar: TSK 140 kilometre girdi, 16 terörist mağarasını tahrip etti (4)

DHA

Bakan Akar: TSK 140 kilometre girdi, 16 terörist mağarasını tahrip etti (4)


'TERÖRİST NEREDEYSE HEDEFİNİZ ORASI'
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile geldiği Şırnak´ta, 23´üncü Piyade Tümen Komutanlığını da ziyaret etti. Tümen Komutanlığına atanan Tümgeneral Halil Soysal´a yeni görevinde başarı dileklerini ileten Akar, sınır ötesinde ve sınır hattında görevli birliklerin komutanları ile video konferans yöntemi ile gerçekleştirilen toplantıda bir araya geldi. Sahadaki son duruma ilişkin bilgi alan ve talimatlar veren Bakan Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri´nin, Cumhuriyet tarihinin en yoğun döneminden geçtiğini vurguladı. "Büyük fedakarlık ve kahramanlıkla gerçekleştirilen başarılı terörle mücadele operasyonlarından dolayı kahraman Mehmetçiğimizi kutluyorum" diyen Bakan Akar, terör belasından asil milleti kurtarmakta kararlı olduklarını belirtti. Birlik komutanlarının 'Moral ve motivasyonumuz tam, verilecek her türlü göreve hazırız' demesi üzerine Bakan Akar, "Terörist neredeyse hedefiniz orası" talimatı verdi. (DHA)Sekvan KÜDENBurak EMEK/ ŞIRNAK, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDENBurak EMEK
2022-09-29 23:24:30

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