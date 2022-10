Bakan Soylu: 29 Ekim 2023'te kırsalda bir tek terörist kalmayacak

Sekvan KÜDEN-Burak EMEK/ŞIRNAK,(DHA)İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, geldiği Şırnak´ta 'Eren Abluka Sonbahar Kış Operasyonları'nın ilkinin başladığını duyurdu. Bakan Soylu, dün sabah başlayan Eren Abluka Sonbahar Kış Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu'nda 2 teröristin sarı torbaya girdiğini belirterek, "Bu 2 teröristle birlikte 1 makineli tüfek, 3 keskin nişancı tüfeği, 2 piyade tüfeği, 4 el bombası, 7 el yapımı patlayıcı, 3 dürbün ve 8 sığınak ve 3 bin 500 mühimmat ele geçirilmiştir. 29 Ekim 2023`te bu ülke sınırları içerisinde, sınırlarımızın içerisindeki kırsalda bir tek terörist kalmayacak. Tabii Meclis´teki teröristleri saymıyoruz" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ile geldiği Şırnak´ta Eren Abluka Sonbahar Kış Operasyonları'nın ilkinin başladığını duyurdu. Vali Osman Bilgin´in eşlik ettiği ziyarette 16 Haziran 2018'de Şırnak'ta şehit olan Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi'nin adının verildiği üs bölgesi açılışını da gerçekleştiren Bakan Soylu, ülke sınırları içerisinde sayıları 120´nin altında olan teröristlerden 40´ının Herekol, Kaval Bestler Dereler sektörü, Cudi ve Beytüşşebap sektörlerinde olduğunu söyledi.

Bakan Soylu, her yıl operasyonları planlı bir şekilde gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Terörle mücadeleyi karşı karşıya kaldığımız bir çatışma anından sonra başlatan değil bu topraklardan tüm teröristler temizleninceye kadar devam ettirecek, terör neredeyse oraya kadar gidecek, terörü orada bertaraf edecek, yıllarca terör örgütünün kullandığı alanları, ay yıldızlı bayraklarla donatacak ve bu konuda fedai can etme uğruna mücadeleden bir an olsun bile çekinmeyecek kahramanlarımıza, cesaretli, gözü pek, gözü kara vatan evlatlarımızla bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Şu gördüğünüz Herekol, Kaval Bestler Dereler, Cudi ve Beytüşşebap sektöründe yaklaşık 40 terörist kaldı ve buralarda binlerce teröristin sadece dağları ve kırsalı etki altına aldı değil, şehirleri de ürküttü ve korkuttu. İnsan hayatını tedirgin etti ve tehdit etti. Ticaret hayatını neredeyse felce uğrattı. Eğitim hayatını esir aldığı bir terörist varlığından bugün bu sektörde 40 teröriste kadar gelmiş oldu. Sınırlarımız içerisinde bulunan 120´nin altındaki teröristin 3´te 1´i bu bölgede. Bu bölgeye ehemmiyet vermemizin ve burayı bir ağırlık merkezi yapmamızın en önemli nedenlerinden bir tanesi terör örgütünün aynen Tendürek´te, Amanoslar´daki gibi söküp atıp bir daha buraya gelebilme imkanı ve fırsatı tanımamaktır. Bunun için gerek şehir içinde gerek kırsalda operasyonlarımız devam ediyor."

`78 MİLYON KÖK HİNT KENEVİRİ, 120 TON ESRAR´

Bakan Soylu, 1 Ekim itibariyle Eren Abluka operasyonlarının yenisine başladıklarını vurgulayarak, "1 Ekim tarihi itibariyle sızmalar ve ilk temaslar gerçekleşmiş oldu. Eren ilkbahar ve yaz operasyonlarımızda 9 bin 159 operasyon gerçekleşti. Planlandığımız operasyonun yüzde 105´ini gerçekleştirmiş olduk. İlkbaharYaz Eren Abluka operasyonlarında 98 terörist etkisiz hale getirildi, 490 mağara ve sığınağa girildi ve buralar yaşanılamaz hale getirildi. 368 silah, 710 el bombası, 110 el yapımı patlayıcı, 4 ton 100 kilo patlayıcı, 330 bin mühimmat ele geçirildi. 78 milyon kök kenevir ve yine 5 milyon kök skunk bitkisi, 120 ton esrar, 25 jeneratör, 28 ton da gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Bu operasyonları gerçekleştiren kahramanlarımıza minnet ve şükranlarımızı arz ediyoruz" ifadelerini kullandı.

`29 EKİM 2023´TE KIRSALDA BİR TEK TERÖRİST KALMAYACAK´

Bakan Soylu, 2022-2023 Sonbahar Kış dönemi Eren Abluka operasyonlarının ilkinin 1600 personel, 125 timle başlandığını dile getirerek, "İnşallah Kaval dağları da şahit olsun. 29 Ekim 2023`te bu ülke sınırları içerisinde bu kahramanlarımızın ortaya koymuş olduğu cesaret, bilgi birikim, tecrübe ve hakikaten büyük bir muharebe gücü ve bunu sağlayan bir anlayışla, sınırlarımızın içerisinde kırsalda bir tek terörist kalmayacak. Tabii Meclis´teki teröristleri saymıyoruz. Özellikle 246 bölgede 1 Ekim 2022, 15 Nisan 2023 tarihleri arasında toplam 8 bin 555 operasyon gerçekleşecek. İnanıyorum ki, ilkbahar yaz operasyonlarında olduğu gibi Eren Abluka Sonbahar-Kış operasyonlarında da işin gereği bu sayı arttırılacaktır ve burada inşallah 15 Nisan´a vardığımızda terörist sayısı daha da azalmış, daha çok mağaralarına girilmiş, daha çok mühimmatları ele geçirilmiş şekilde bu dağlar tertemiz olacak. Bu dağlar bu büyük milletindir. Herhangi bir dış cereyanın etkisine teslim olmayacak kadar bu dağlar bizimdir. Bu dağlar kardeşliğimizin, birliğimizin, beraberliğimizin ve hürriyetimizin, bağımsızlığımızın sembolüdür" diye konuştu.

`2 TERÖRİST SARI TORBAYA GİRDİ´

Bakan Soylu, dün sabah başlayan Eren Abluka Sonbahar Kış Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu´nda başlar başlamaz 2 teröristin sarı torbaya girdiğini kaydederek, şunları söyledi:

"Bu 2 teröristin de kırsal yapılanmada olduğu, isimleri, kod isimleri, hangi alanda terör faaliyetleri yürüttükleri arkadaşlarımızca tespit edilmiştir. Bu 2 teröristle birlikte 1 makineli tüfek, 3 keskin nişancı tüfeği, 2 piyade tüfeği, 4 el bombası, 7 el yapımı patlayıcı, 3 dürbün ve 8 sığınak ve 3 bin 500 mühimmat ele geçirilmiştir. Bunlar tarihi ve önemli başarılardır ve bunlar Türk devlet sisteminin terörle mücadelesinin kapasitesinin nereye geldiğinin en önemli işaretidir ve yine hemen yakın zamanda Eren Abluka operasyonları kapsamında çok uzun yıllardan beri kullandıkları bir tüneli de arkadaşlarımız bulmuşlar ve imha etmişlerdir. Bu konuda da dikkatlerini ve ısrarlı takiplerini aynı zamanda sonuç alıcı hamlelerine milletimiz adına teşekkür ediyorum. Allah muhafaza etsin. Allah Eren Abluka Kış Operasyonlarında kahramanlarımızın ayaklarına taş değdirmesin. 1600 kahraman kardeşimiz Bestler Dereler, Herekol, Beytüşşebap, Cudi ve Gabar sektöründe nokta deliği bırakmayacak kadar her tarafı didik arıyorlar."(DHA)

