Şırnak´taki kaçakçılık operasyonlarında 2 tutuklama



Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK´ta, polis ve jandarma ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 55 şüpheliden 2´si, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 26 Eylül-2 Ekim'de kent geneli ile Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık olaylarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 55 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 47 fişek, 3 bin 90 paket kaçak sigara, 8 elektronik robot süpürge, 3 cep telefonu, piyasa değeri 745 bin TL olan 4 bin 243 hırdavat malzemesi ve 222 gram metamfetamin ile çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi. Hakkında işlem başlatılan şüphelilerden 2´si, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Serhat ÖZDEMİR

2022-10-03 14:08:32



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