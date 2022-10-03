Şırnak´taki kaçakçılık operasyonlarında 2 tutuklama

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şırnak´taki kaçakçılık operasyonlarında 2 tutuklama

DHA

Şırnak´taki kaçakçılık operasyonlarında 2 tutuklama


Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK´ta, polis ve jandarma ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 55 şüpheliden 2´si, tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 26 Eylül-2 Ekim'de kent geneli ile Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık olaylarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 55 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 47 fişek, 3 bin 90 paket kaçak sigara, 8 elektronik robot süpürge, 3 cep telefonu, piyasa değeri 745 bin TL olan 4 bin 243 hırdavat malzemesi ve 222 gram metamfetamin ile çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi. Hakkında işlem başlatılan şüphelilerden 2´si, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA)
 DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Serhat ÖZDEMİR
2022-10-03 14:08:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 55 şüpheliden 2'si tutuklandı
YEREL HABERLER Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında ...
Bakan Soylu, "Eren Abluka" sonbahar kış operasyonlarının başlatıldığını açıkladı (2)
YEREL HABERLER Bakan Soylu, "Eren Abluka" sonbahar kış ...
Bakan Soylu: 29 Ekim 2023'te kırsalda bir tek terörist kalmayacak
YEREL HABERLER Bakan Soylu: 29 Ekim 2023'te kırsalda bir tek ...
Bakan Soylu, "Eren Abluka" sonbahar kış operasyonlarının başlatıldığını açıkladı (1)
YEREL HABERLER Bakan Soylu, "Eren Abluka" sonbahar kış ...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tamamlanan Eren Abluka ilkbahar-yaz operasyonlarında 98 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tamamlanan Eren ...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2022-2023 Eren Abluka sonbahar kış operasyonlarının 1600 personelle başlatıldığını açıkladı.
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2022-2023 Eren Abluka ...
Şırnak'ta dron destekli trafik denetimi yapıldı
YEREL HABERLER Şırnak'ta dron destekli trafik denetimi yapıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.