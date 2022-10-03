Şırnak'ta PKK/KCK operasyonunda 3 tutuklama

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Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,(DHA)-ŞIRNAK'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 21 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 26 Eylül-2 Ekim arasında terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 20 şüpheliden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 3'ü adli kontrol olmak üzere diğer şüpheliler serbest bırakıldı. 1 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

2022-10-03 14:52:28



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