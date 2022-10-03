Şırnak'ta PKK/KCK operasyonunda 3 tutuklama

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,(DHA)-ŞIRNAK'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 21 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 26 Eylül-2 Ekim arasında terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 20 şüpheliden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 3'ü adli kontrol olmak üzere diğer şüpheliler serbest bırakıldı. 1 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN
2022-10-03 14:52:28
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.