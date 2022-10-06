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Şırnak´ta 3 asırlık gelenek; mezarlıkta bir araya gelip, yemek yiyor, dua ediyorlar

DHA

Şırnak´ta 3 asırlık gelenek; mezarlıkta bir araya gelip, yemek yiyor, dua ediyorlar


Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,(DHA)-ŞIRNAK´ta, Cudi Dağı eteklerindeki Balveren Mezarlığı´nı, yaklaşık 300 yıldır olduğu gibi ekim ayının ilk perşembe gününde yine Türkiye´nin dört bir yanından binlerce kişi ziyaret etti. Edilen dualarından ardından dev kazanlarda pişirilen yemekler, metrelerce uzunluğundaki sofralarda ikram edildi. Şırnak Üniversitesi Rektörü ve Balverenli Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, "Burada `Zaviye Mele Devreş´ denilen bir etkinliğe katılıyoruz. Burası bir zaviye, Mele Devreş´in zaviyesi. Zaviye; köşe, kenar demek. İnanışımıza göre burada vefat eden zatlar, bedenen ölmüşler, fakat ruhen hayattalar" dedi.
Türkiye'nin farklı şehirlerinde yaşayan Şırnaklılar, her sene gerçekleştirdikleri geleneksel mezarlık ziyareti için Balveren beldesinde buluştu. Yaklaşık 300 yıldır, her ekim ayının ilk perşembe gününde yapılan buluşma, sabahın erken saatlerinde mezarlığı ziyaretle başladı. Burada çadırlar kurup, erken saatlerde yemek pişirilmeye başlandı. Öğle ezanının okunması ile birlikte ailelerin pişirdikleri yemekler getirilip etkinliğe katılanlar için kurulan 100 metre uzunluğundaki yer sofralarına dizildi. Çevre köylerde yaşayanların da katıldığı Balveren Mezarlığı ziyaretinde Kur'an-ı Kerim okunup, dua edildi. Etkinliğe gelenler, her yıl gerçekleştirdikleri ziyaretin birlik ve beraberliği pekiştirdiğini belirtti.
`BEDENEN ÖLMÜŞLER FAKAT RUHEN HAYATTALAR´
Şırnak Üniversitesi Rektörü ve aynı zamanda Balverenli olan Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, şunları söyledi:
"Biz burada `Zaviye Mele Devreş´ denilen bir etkinliğe katılıyoruz. Burası bir zaviye. Mele Devreş´in zaviyesi. Zaviye; köşe, kenar demek. Bizim inanışımıza göre burada vefat eden zatlar, bedenen ölmüşler, fakat ruhen hayattalar. Bizi izliyorlar. Onlar da bu köşeye kendilerini çekmişler ve bizi izliyorlar. Bu izlemenin hatırlatılması babında böyle bir etkinlik yapılıyor. Burası 300 yıldır hiç kesintiye uğramamış. En başta burası Kuran-ı Kerim okuma merkezli bir etkinlik. Köylülerimizin her biri kendi babasının, dedesinin mezarlarına gelip hatimler indiriyorlar. Bütün hatimler indirildikten sonra burada dualar okunuyor. Namaz kılınıyor. Mezarlık ile ilgili tadilat işi varsa duvar genişletiliyor, alan genişletiliyor, daha uygun hale getiriliyor" 
'TÜM DÜNYAYA ÖRNEK OLMAK İSTİYORUZ'
Yıllardır etkinliğe katıldığını belirten Osman Yeren, "Buraya gelip, ölülerimize adaklar adıyoruz, dualar ediyoruz. Yemekler pişiriyoruz, aşımızı paylaşıp birlikte yiyip ondan sonra bu geleneğimizi gelecek nesillere aktarmak için çocuklarımıza tembihleyip geleneğimizi devam ettirmek niyetindeyiz" ifadelerini kullandı. Abdulkadir Alkış ise, "Biz Balveren olarak, tüm dünyaya örnek olmak istiyoruz. 300 seneden önce dedelerimiz, babalarımız, tüm bölge halkları olarak burada toplandı. Hiçbir ayrım yapmadan kardeşlik içinde yaşıyoruz. Türk, Kürt, Alevi, Sünni ayrımı yapmadan ekim aynının ilk perşembesinde burada toplanıyoruz. Burada kurban kesiyoruz. Kuran-ı Kerim okuyoruz. Herkes kendi evinden getirdiği yemeği burada vatandaşlara dağıtıyor" (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN
2022-10-06 17:28:25

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