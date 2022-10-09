Şırnak´ta 17 öğrenci polis tarafından sınava yetiştirildi

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,(DHA)ŞIRNAK´ta ÖSYM tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans oturumuna geç kalacağı anlaşılan 17 aday, polis ekiplerince sınava yetiştirildi.
Şırnak´ta ÖSYM tarafından KPSS sınavı ön lisans oturumuna girecek adaylardan sınava geç kalacak olanlar için İl Emniyet Müdürlüğü´nce ekipler görevlendirildi. Devriye gezen ekipler, sınava dakikalar kala duraklarda bekleyen ve araç bulamadıkları için geç kalacak 17 öğrenciyi alarak, okullara yetiştirdi. Sınava yetişen öğrenciler, polis ekiplerine teşekkür etti. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN
2022-10-09 16:35:17
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