Şırnak´taki PKK/KCK operasyonlarında 2 tutuklama

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Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta, polis ekiplerince terör örgütü PKK/KCK´ya yönelik son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 12 şüpheliden 2'si, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 3-9 Ekim'de PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda, 12 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

2022-10-10 17:30:27



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