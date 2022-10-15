Şırnak'taki 'Gastro Cudi'ye 81 ilden aşçı katıldı



Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK, (DHA)İÇİŞLERİ Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, Şırnak Valiliği ve Şırnak Belediyesi'nin desteklediği, Geleceğe Işık Saçan Kadın Derneği tarafından yürütülen 'Şırnak Gastro Cudi' etkinliği, 81 ilden aşçıların katılımıyla başladı.

'Şırnak Gastro Cudi', Ömer Kabak Meydanı'ndaki bayrak yürüyüşüyle başlarken, etkinliğe Şırnak Valisi Osman Bilgin, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Rektör Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, Geleceğe Işık Saçan Kadın Derneği Başkanı Hatice Atan ve 81 ilden gelen aşçılar katıldı. Katılımcılar, dev Türk bayrağı açarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Burada kurulan stantları gezen katılımcılar, yöresel yemekleri tattı.

Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) Başkanı Mustafa Erol, 20 yıldan beri ülkenin gastronomi alanında gelişimine katkı sağlarken, Doğu ve Güneydoğu'nun var olan değerlerini tanınır hale getirme isteklerinin hep olduğunu söyleyerek, "Her zaman bu bir ukde olarak kaldı. İnşallah bugünü bir milat kabul edip gelecek yıllar için yapacağımız hayal ve projelerimiz için bunu bir fırsat olarak biliyoruz. Sizlere selam getirdik. 40 ilimizden 10 bine aşkın üyemizle Türkiye mutfağının tanıtımına ve gelişimine katkı sunarken, 81 ilimizdeki çiftçimizin alın terine, üreticisine ve sanayicisine bu zorlu süreçte katkı sunmak için bütün yapımızla ülkemizin gıda sektörü barkod numarası olan '869' kodlu ürünleri kullanmaları için talimat veriyoruz. '869 yerliyse yeriz' diye bir proje yaptık. Bugün bu mücadelemizin en önemli şehirlerinden biri olan Şırnak'ta bu duygularımızı paylaşmaktan onur duyuyoruz" dedi.

Şırnak Valisi Osman Bilgin ise yerli tohum ve yerli malı kullanımının önemine değinerek, "Çocukluğumuz döneminde yerli malı haftaları yapıyorduk. O tür faaliyetlerle vatandaşlarımızı bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyeti yapıyorduk. Sahiplenmemiz ve özümsememiz açısından bir daha '869 yerliyse yeriz' sloganını tekrarlıyoruz. Anadolu'dan çıkan her şey yenir. Anadolu bizimdir. Şırnak bizimdir. 51'e yakın ülke gezdim. 51 ülkenin toplamı bizim Anadolu'daki ürünlerimizin, ürün çeşitliliğimizin ve siz aşçılarımızın yemekleri kadar lezzetli değil. Bizler gastronomi anlamında gerçekten çok ciddi seviyedeyiz" diye konuştu.

Öte yandan etkinlikte, şehirlerin ünlü yemekleriyle aşure ikramı yapıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Şırnak / Merkez Sekvan KÜDEN

2022-10-15 16:47:26



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