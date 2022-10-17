Şırnak'ta iskeleden düşen 2 işçi yaralandı

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta, binanın dış cephesini boyarken, iskelenin üzerinde bulundukları bölümünün çökmesi sonucu birinci kattan düşen 2 işçi yaralandı.
Olay, saat 12.00 sıralarında, Aydınlıkevler Mahallesi'nde meydana geldi. Binanın dış cephesinde boya yapan İ.D. ve R.D., çıktıkları iskelenin bir parçasının çökmesi sonucu birinci kattan beton zemine düşerek yaralandı. İhbarla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı işçiler, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN
2022-10-17 15:00:58
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