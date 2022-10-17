Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 44 gözaltı

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Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta, polis ve jandarma ekiplerince son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 44 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 10-16 Ekim tarihleri arasında kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık olaylarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 44 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 6 bin 137 paket sigara, 320 puro, 78 cep telefonu, 43 telefonu aksesuarı, 14 litre kaçak alkol, 997 kutu ilaç ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheliler hakkında yasal işlem yapıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

2022-10-17 15:05:22



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