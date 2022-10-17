Şırnak´ta terör operasyonlarında 14 gözaltı

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Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta polis ekiplerince terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY´ye yönelik son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 14 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 1016 Ekim tarihleri arasında PKK/KCK ve FETÖ/PDY´ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Diğer 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak sekvan KÜDEN

2022-10-17 15:19:17



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