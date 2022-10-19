Şırnak´ta bir gecede 9 bin 570 eve 'veli' ziyareti 

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şırnak´ta bir gecede 9 bin 570 eve 'veli' ziyareti 

DHA

Şırnak´ta bir gecede 9 bin 570 eve 'veli' ziyareti 


Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta, Valilik himayesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda hayata geçirilen `DUY BENİ´ projesinin alt ayağı olan `Bize de gel öğretmenim´ çalışmasında, 9 bin 570 öğretmen, eş zamanlı 9 bin 570 veliyi evinde ziyaret etti. İl Milli Eğitim Müdürü Mirza Tetik, dönem sonuna kadar 159 bin veliyi ziyaret edeceklerini söyledi.
Eğitim konusunda Türkiye sıralamasında son sıralarda yer alan Şırnak'ta başarı seviyesini yükseltmek ve okul-veli iş birliğini artırmak amacıyla Valilik ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti. Valilik himayesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan eğitim seferberliği kapsamında hazırlanan `DUY BENİ´ projesinin alt ayağı olan `Bize de gel öğretmenim´ ile öğretmen, öğrenci ve velilerin buluşması sağlandı. Projede 9 bin 570 öğretmen, `Bize de Gel Öğretmenim´ çalışmasıyla dün saat 19.00´da 9 bin 570 evin kapısını çaldı, velilerle görüştü. Öğretmenler, öğrencilerin durumunu velilerle görüştü, başarının önündeki engellerin kaldırılması amacıyla sorunları tespit etti. Öğrencilerin başarısının artırılması için veliler ile atılacak adımlar kararlaştırıldı.
`DÖNEM SONUNDA KADAR 159 BİN VELİYE GİDECEĞİZ´
Hedeflerinin öğrencilerin başarısını artırmak olduğunu ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Mirza Tetik, şunları kaydetti:
"Dönem sonuna kadar 159 bin öğrencimizin velisine gidilecek. Bunun temel amacı velilerimizi bilgilendirmek. Velilerimize giderek bir farkındalık yaratmak. Bölge şartlarına bağlı olarak okullara uğramayan bir sürü velimiz var. Bu velileri okullarımıza çekmek için elimizden geleni yapacağız. Öğrencilerin durumlarını velilerimiz ile bire bir konuşmak, velilerin okula gelmesini beklemeden, velilerimizin ayağına gidip öğrenciler hakkında bilgi vereceğiz. Bir masanın dört ayağı var; veli bunun en büyük ayağıdır. Eğer velilerimiz bu işin içine girerse, öğrencilerin başarısı yüzde 100 artar. Temel amacımız akademik başarının artırılmasıdır. Şırnak´ı son sıradan kurtaracağız."
Okuldaki bütün öğretmenler ile veli ziyaretine giden Mehmet Emin Acar İlkokulu Müdürü Mehmet Kabul de "293 öğrencimiz var. Dönem içerisinde hepsine gidiyorum. Amacımız, bu öğrenmenin arkasındaki faktörleri belirlemek. Amacımız, velilerimiz ile sıcak, samimi bir ilişki kurmak. Öğrencilerimizin başarısı ve başarısızlığını etkileyen tüm faktörleri belirlemek ve olumsuz faktörleri belirlemek. Güzel bir proje ve faydalarını da görüyoruz. Şırnak´ta, ilçelerinde, beldelerinde, köylerinde, en ücra dağ köylerinde bile öğretmen arkadaşlarımız velilerine gidiyorlar" dedi.
Mehmet Emin Acar İlkokulu 2´nci sınıf öğrencisi Cemal Kaplan´ın babası Lokman Kaplan ise projeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Hepimiz çocuklarımızın geleceği için bir aradayız. Ortak noktamız çocuklar. Onlar geleceğimizin teminatı. Bu projeden memnunuz. Hocalarımızı tanımak, çocuklarımızı kimlere teslim ettiğimizi bilmek. Bazen iş ve ev yoğunluğundan dolayı okula gitme fırsatımız pek olmuyor. Hocalarımız geliyor, tanışıyoruz. Çocuklarımızın durumunu yakından takip ediyoruz. Projeden memnunuz. Öğretmenlerimiz ile yaptığımız bu toplantıda notlarını başarısını yükseltmek için bu projeye destek veriyoruz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN
2022-10-19 12:26:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Silopi'de açılan 6 kursta 100 çocuğa temel eğitim ve dini bilgiler öğretiliyor
YEREL HABERLER Silopi'de açılan 6 kursta 100 çocuğa temel eğitim ve ...
Şırnak'ta bu yıl 112'ye yapılan çağrıların yüzde 87'si asılsız çıktı
YEREL HABERLER Şırnak'ta bu yıl 112'ye yapılan çağrıların yüzde ...
Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 28 kişi hakkında işlem yapıldı
YEREL HABERLER Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 28 ...
Şırnak'ta inşaat iskelesi çöktü, 2 işçi yaralandı
YEREL HABERLER Şırnak'ta inşaat iskelesi çöktü, 2 işçi yaralandı
Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 14 şüpheliden 1'i tutuklandı
YEREL HABERLER Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 14 ...
(Görüntülü) ŞIRNAK&#039;TA İSKELEDEN DÜŞEN 2 İŞÇİ YARALANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) ŞIRNAK'TA İSKELEDEN DÜŞEN 2 İŞÇİ ...
Şırnak´ta terör operasyonlarında 14 gözaltı
YEREL HABERLER Şırnak´ta terör operasyonlarında 14 gözaltı
Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 44 gözaltı
YEREL HABERLER Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 44 gözaltı
Şırnak'ta iskeleden düşen 2 işçi yaralandı
YEREL HABERLER Şırnak'ta iskeleden düşen 2 işçi yaralandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.