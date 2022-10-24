Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 56 gözaltı

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta, jandarma ve polis ekiplerince son bir haftada kaçakçılık olaylarına yönelik düzenlenen operasyonlarında 56 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 1723 Ekim tarihleri arasında kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık olaylarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 56 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 1150 paket kaçak sigara, 100 puro, 29 cep telefonu, 21 cep telefonu aksesuarı ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN
2022-10-24 14:46:06
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