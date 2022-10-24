Şırnak´ta terör operasyonlarında 10 gözaltı

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Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta polis ekiplerince terör örgütü PKK/KCK´ya yönelik son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 17-23 Ekim arasında PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8´i adli kontrolle serbest bırakıldı, diğer 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

2022-10-24 14:53:47



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