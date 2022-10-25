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Şırnaklı öğrenciler teleskopla parçalı güneş tutulmasını izledi

DHA

Şırnaklı öğrenciler teleskopla parçalı güneş tutulmasını izledi


Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,(DHA)-ŞIRNAK´ta öğrenciler parçalı güneş tutulmasını Cumhuriyet Meydanı´nda kurulan teleskoplarla izledi. 
Türkiye saati ile 12.40 ile 15.05 arasında yaşanan parçalı güneş tutulması için Şırnak´ta İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimi tarafından Cumhuriyet Meydanı´nda gözlem etkinliği düzenlendi. Birçok okuldan çok sayıda öğrenci meydana gelerek uzay hakkında kitapları okuyup bilgi edindi,  kurulan çadırdaki sinevizyon gösterisini izledi. Ardından öğrenciler sıraya girerek kurulan iki teleskop ile gerçekleşen parçalı güneş tutulmasını izledi. Öğrenciler ilk defa güneş tutulması izlemenin heyecanını yaşadı. 
İl Milli Eğitim AR-GE birimi çalışanı Erdinç Erdem Bakkal, 3 yıldır kentte astronomi etkinlikleri düzenlediklerini ifade ederek, "Bir gece bir de gündüz gözlemi gerçekleştiriyoruz. Gündüz gözleminde güneşi gözlemliyoruz. Bugün anlamlı bir gün. İstedik ki öğrencilerimiz tarihi bir olaya eşlik etsinler ve bilimin doğasını bu şekilde kavrasınlar, heyecanını yaşasınlar" dedi.
8´inci sınıf öğrencisi İslam Acar, arkadaşlarıyla etkinliğe katıldıklarını ifade ederek, "Çok güzeldi. 2027´ye kadar tekrar bekleyeceğiz. Teleskoplar ile baktık. Güneş tutulması çok güzel bir olay" diye konuştu.
6´ncı sınıf öğrencisi Havva Kadırhan ise güneş tutulmasını ilk defa gördüğünü ifade ederek, "Çok heyecanlıydım. Öğretmenimiz herkesi getirdi buraya. Kitaplardan da biraz gördük. Az önce izlerken de sanki bir şey güneşi ısırıyormuş gibi geliyordu. Küçük bir nokta gibi gözüküyordu" ifadelerini kullandı. (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN
2022-10-25 17:01:27

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