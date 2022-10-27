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7 şehit verilen 200 kilometrelik yolun yapımına yeniden başlandı

DHA

7 şehit verilen 200 kilometrelik yolun yapımına yeniden başlandı


Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta 2013'te başlanan, terör olayları nedeniyle ara verilen, PKK'lı teröristlerin saldırılarında 7 şehit verilen, Şırnak-Van kara yolunun yapımına 2 yıl aradan sonra yeniden başlandı. Tamamlandığında 6 saatlik mesafeyi 2 saate düşürecek yolda incelemede bulunan Vali Osman Bilgin, "Van yolunu en kısa sürede yapacağız. Terör koridorunu da böleceğiz. Bu yolun yapılması, terör örgütünün bitmesi anlamına gelir. O nedenle bu yola karşı çıkıyorlar" dedi.
Kentte 2013'te, dönemin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Binali Yıldırım tarafından temeli atılan ve terör olayları nedeniyle zaman zaman yapımı duran 200 kilometrelik Şırnak-Van kara yolunda çalışmalar 2 yıl aranın ardından 2 ay önce yeniden başladı. O dönem teröristlerin yoğun olduğu 'Bestler Dereler' bölgesinin de geçiş güzergahında olan yeni kestirme yol, güvenlik güçlerinin operasyonlarıyla neredeyse terörden arındırıldı. 26 Eylül 2016'da teröristlerin saldırısında 6 asker, 2 Temmuz 2017'de yol çalışmasında görevli 1 işçi şehit oldu, 2 işçi yaralandı, onlarca araç ise yakıldı. Yolda çalışmalar 2 yıl önce durdu. Terör örgütü PKK'nın engellemeye çalıştığı yol inşaatında çalışmalar yeniden başladı. Yol güzergahındaki sarp dağlarda toplam uzunluğu 15 kilometre olan 12 tünel açılacak.
Proje kapsamında yolun girişi olan ilk tünelin yapımı devam ediyor. Altyapısı tamamlanan tünel 2 bin 820 metre uzunluğunda olacak. Şırnak-Van arasındaki 390 kilometre olan yol şu anda 6 saatte katediliyor. Yol tamamlandığında bu mesafe 190 kilometreye düşecek, süre 2 saate inecek. Yolun tamamlanmasıyla terör nedeniyle güvenlik amacıyla boşaltılan yerleşim yerlerine yeniden dönüşün sağlanması, arazilerin işletilmesi, bölgenin tarım, hayvancılık ve madencilik potansiyelinin ülke ekonomisine kazandırılması hedefleniyor.
'EN KISA SÜREDE TAMAMLAYACAĞIZ'
Çalışmaları yerinde inceleyen Vali Osman Bilgin, Şırnak için çok önemli olan yolun başlangıcında olduklarını ifade ederek, "Bu yol, Şırnak halkının uzun yıllardır beklediği en önemli projelerden biri. Burada 2 bin 850 metre uzunluğunda bir tünelden bahsediyoruz. Bu tünelin yanında ayrıca 12 tünel yapılacak. Bu yolla birlikte insanların 6 saatlik Van yolu 2 saate inecek. Hem kilometre, hem zaman, hem de akaryakıttan tasarruf sağlanacak. Her yönüyle ilimiz, bölgemiz için hatta Irak, İran, Suriye bağlantısını yapacak. Eski dönemlerde bırakın burada yol yapmayı güvenlik nedeniyle insanlar bu bölgelere gelemiyorlardı. Şimdi Şırnak'ın 2 tane çevre yolu oluyor. Şırnak-Siirt-Hakkari ve Şırnak-Mardin-Hakkari çevre yollarına sahip oluyoruz. Bu çevre yolları şehrimizin trafiğini de rahatlatacaktır" diye konuştu.
'TERÖR KORİDORUNU DA BÖLECEĞİZ'
Yolun yapımına bazı kesimlerin karşı çıktığını belirten Vali Bilgin, "Madem siz bu halkı seviyorsunuz, madem bu halkın gelişmesini istiyorsunuz, neden yolun yapılmasına karşısınız? Onlar buradaki halkı katledip, kendi otoriteleri altında halkın özgürce yaşamasının önüne geçerek, dilenci pozisyonuna getirip, ömür boyu sırça köşklerinde yaşamak istiyorlar. Van yolunu biz en kısa sürede yapacağız. Bu terör koridorunu da böleceğiz. Bu yolun yapılması terör örgütünün bitmesi anlamına gelir. O nedenle bu yola karşı çıkıyorlar. Biz, onlar karşı çıksa da 7 gün 24 saat vatandaşlarımızın yanındayız ve bu yolu yapacağız. Bu yolun bitmesi çok önem veriyoruz. Bu tünellerin yapımı için teknik bir süre gerekiyor ama en kısa sürede halkımız bu yolu kullanmaya başlayacaktır. Şu anda Besta'da 7 köyümüz boş ama mezralarıyla beraber bu ciddi bir sayı ediyor. 30 mezrası olan bir alandan bahsediyoruz. 4 milyona yakın küçükbaş hayvan, 300 bine yakın da büyükbaş hayvan bakabileceğimiz bir alandan söz ediyoruz. Biz orada vatandaşlarımıza hem hayvancılık yaptıracağız, hem köylerimize geri dönüşüm, hem de rahat bir şekilde ulaşımını sağlamış olacağız" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN
2022-10-27 10:47:11

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