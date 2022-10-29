Şırnak´ta PKK/KCK operasyonu: 15 gözaltı



Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAKın Cizre ilçesinde valilik, kaymakamlık ve belediye tarafından organize edilen konseri provoke edecekleri ve PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanmasında faaliyet gösterdikleri belirlenen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak Valiliği, Cizre Kaymakamlığı ve Cizre Belediyesi tarafından organize edilen yarın yapılması planlanan konseri provoke edecekleri belirlenen 19 şüpheli için İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı. PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanmasında da faaliyeti yürüttükleri saptanan şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 15 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, diğer 4 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

2022-10-29 17:48:12



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