Doğu ve Güneydoğu'da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı (2)



99 METRELİK BAYRAKLA YÜRÜYÜŞ

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Şırnak'ta 99 metrelik Türk bayraklı yürüyüş ve havai fişek ile ışık gösterisi gerçekleştirildi. Valilik tarafından organize edilen etkinlik çerçevesinde Ömer Kabak Meydanı´nda bir araya gelen vatandaşlar, ellerindeki Türk bayrakları ve 99 metrelik Türk bayrağı ile Cumhuriyet Meydanı´na kadar yürüdü. Güzergah boyunca polis araçları da siren çalarak destek verdi. Cumhuriyet Meydanı´nda sona eren yürüyüşte havai fişek gösterisi ve Işık gösterisi gerçekleştirildi. (DHA) Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Şırnak / Merkez Sekvan KÜDEN

2022-10-29 21:40:45



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