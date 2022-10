Cizre´deki konsere on binlerce kişi katıldı

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde Dicle Nehri kıyısında bulunan Mem-u Zin Parkı´nda düzenlenen konsere on binlerce kişi katıldı. Tanınmış kişilerin katıldığı konserde lazer gösterisi yapıldı, havai fişekler atıldı. Şırnak Valisi Osman Bilgin, "Bu konser ile ilgili bir aydır maalesef PKK terör örgütü başta olmak üzere onun uzantıları bu konserin başarılı olmaması için ellinden gelen her şeyi yaptılar. Artık Şırnak halkı ağlamayacak, Şırnak halkı gülecek. Şu an burada bu gece 100 bin kişi vardı" dedi.

Cizre´de modacı Hikmet Eraslan tarafından planladığı, Şırnak Valiliği ile Cizre Kaymakamlığı´nın desteğiyle konser düzenlendi. Soner Sarıkabadayı, Sefo, Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut´un sahne aldığı konser Dicle Nehri kıyısındaki Mem-u Zin Parkı'nda yapıldı. On binlerce kişinin katıldığı konserde sanatçılar birbirinden güzel eserlerini seslendirirken, modacı Hikmet Eraslan da kendisine ait DJ Show yaptı. Lazer gösterisinin yapıldığı, havai fişeklerin atıldığı konser, gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü.

`BURASI ARTIK GÜVENLİ BİR BÖLGE OLDU´

Vali Osman Bilgin, başta Şırnak olmak üzere Silopi, İdil, ve Cizre ilçelerinde çok güzel etkinlikler yaptıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Şu an Cizre´deyiz. Gecenin bu saatinde binlerce insan burada. Ben katılımlarından dolayı halkımıza sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Bu bölge daha önce terör ile anılıyordu. Cumhurbaşkanımızın riyasetinde İçişleri Bakanımız, Milli Savunma Bakanımız, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Mehmetçiğimiz, polisimiz, güvenlik korucularımızla terörü bitirdik. Burası artık güvenli bir bölge oldu. Bu güzellik bu güvenlik sürekli devam edecek. Bu konser ile ilgili bir aydır maalesef PKK terör örgütü başta olmak üzere onun uzantıları bu konserin başarılı olmaması için ellinden gelen her şeyi yaptılar. Maalesef vatandaşlarımızı tehdit ettiler. Ben vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Hem devletim adına hem Şırnak halkı adına buraya katılım gösteren herkese teşekkür ediyorum. Aslında PKK terör örgütü ve uzantıları, hatta en son İngiltere ve Almanya 'Şırnak´a gitmeyin' diye yayınlar yaptılar. Ben onlara diyorum ki; sizler bu halkın mutluluğunu istemiyorsunuz. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti Şırnak´ı bölge halkı ile birlikte, mutlu insanları ile birlikte daha güzel yarınlar için çaba sarf ediyor. Biz devlet olarak bu insanların mutluluğu için ellimizden gelenin üstünde gayret sarf edeceğiz. Bir oldukça, el ele verdikçe aramıza nifak tohumları ekmedikçe, aramıza hainleri sokmadıkça Şırnak´ımızı daha güzel yarınlar bekliyor. Artık Şırnak halkı ağlamayacak, Şırnak halkı gülecek. Şu an burada bu gece 100 bin kişi vardı."

`GİTTİĞİMİZ YERLERİN TANITIMI ADINA ÇOK ÖNEMLİ KATKILARDA BULUNUYORUZ´

Modacı Hikmet Eraslan ise yaptığı konuşmada, Cizre´de hemşehrileriyle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Gurur duyuyorum. Buradaki amacımız, Türkiye´nin her tarafına müziğin ve sanatın dokunuyor olması. İnsanlarımızın bu anlamda sanata ulaşıyor olması. Gittiğimiz yerlerin tanıtımı adına çok önemli katkılarda bulunuyoruz. Bir nevi bereket götürüyoruz. Çünkü Diyarbakır´da yaptığımız defile ile Anadolu´nun başka bölgelerinde yaptığımız işlerde insanlarımızın bölgeyi merak edip ziyarete gittiğini gördük. Bu da bizleri gerçekten çok mutlu ediyor. Bu Cizre´de de çok önemli bir etkinlik. Yüz binlerin izleyeceği bir etkinliğe dönüşecek ve Anadolu´muz bereket ile huzurla iç içe olacaktır" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Şırnak / Merkez Sekvan KÜDEN

2022-10-31 11:36:32



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.