Şırnak'ta terör operasyonunda mühimmat ele geçirildi

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Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK kırsalında sürdürülen 'Eren Abluka Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu'nda teröristlere ait mühimmat ele geçirildi.

Şırnak kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı tarafından Cudi Dağı Bertil Deresi bölgesinde sürdürülen 'Eren Abluka Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu'nda 100 mekanik fünye, 25 elektrikli fünye, 2,5 libre C4 patlayıcı, 2 libre TNT, 3 pil bloğu, 6 el feneri, 5 karton sigara ele geçirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

2022-10-31 15:13:55



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