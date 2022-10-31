Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 47 gözaltı



Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta, jandarma ve polis ekiplerinin, son 1 haftada kaçakçılık olaylarına yönelik operasyonlarında 47 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, 24-30 Ekim tarihleri arasında kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık olaylarına yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 47 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 92 bin 200 boş makaron, 13 bin 792 ilaç, 2 bin 453 paket sigara, 355 cep telefonu aksesuarı, 95 puro, 21 elektronik sigara tütünü, 10 kilo nargile tütünü, 3 cep telefonu, 2 sahte para ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

2022-10-31 15:24:42



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