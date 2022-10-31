Şırnak'ta terör operasyonuna 19 gözaltı

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Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta polisin düzenlediği operasyonda 17'si PKK/KCK, 2'si FETÖ/PDY üyesi oldukları gerekçesiyle 19 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 24-30 Ekim arasında terör örgütleri FETÖ/PDY ile PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda 2'si FETÖ, 17'si PKK üyesi suçlamasıyla 19 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. 17 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

2022-10-31 16:11:35



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