Silopi'de köy okuluna imece usulü boyama 

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)ŞIRNAK´ın Silopi ilçesinde Yeniköy´e bağlı Çukurca mezrasında köylüler, öğretmen ve öğrenciler ile birlikte imece usulü okulu boyadı.
Çukurca İlk ve Ortaokulu´nda boya ve tadilat işleri için çalışma başlatıldı. Çalışmaya katkı sunmak isteyen köylüler ve hayırseverler tarafından okulun masrafları karşılandı. Daha sonra öğretmen, öğrenci ve köylüler, el birliği ile okulun sınıflarını boyadı. Sökülen kapılar, sıra ve masalar okul bahçesine çıkartılarak boyaması yapıldı. Son olarak öğrenciler sınıfa Türk bayrağı çizerek, boyadı.
Daha önce de okulda farklı çalışmalar yaptıklarını belirten müdür Sekvan Yel, "Çalışmalarımızı öğrenci ve velilerimiz ile birlikte el birliği ile yapmaya çalışıyoruz. Öğrenci velilerimiz ile birlikte hafta sonu okuldaydık. Gönüllü bir şekilde okula gelip okulumuzun içini boyadık. Öğrencilerimiz için daha ferah bir ortam hazırlamaya çalışıyoruz" dedi.
Yeniköy Muhtarı Veysi Atilla, okula katkı sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Öğretmen, okul idaresi ve öğrencilerimizle birlikte okulu boyadık. Sevinerek, gülerek okulumuzu boyadık. Çok memnunuz" diye konuştu.
Okulun öğrencisi Özlem Atilla, "Okulumuzu çok sevdiğimiz için velilerimiz, öğretmenlerimiz ve arkadaşlarımızla birlikte sıraları ve kapıları dışarıya çıkarttık. Bazı öğretmen ve arkadaşlarımız kapıları boyadılar. Diğer arkadaşlarımız da içeride duvarları boyadılar" dedi.
Diğer öğrenciler de okulun yeni halinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Şırnak / Silopi Mehmet Selim YALÇIN
2022-11-01 11:52:28
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