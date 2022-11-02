Şırnak'taki terör operasyonunda 1 tutuklama

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Silopi ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenledi. Terör örgütü YPS yapılanması içinde faaliyet gösterdiği tespit edilen Y.Y. ile A.T. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen A.T. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, Y.Y. de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

2022-11-02 15:11:50



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.