Yurt ilaçlaması sonrası 76 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu (2)



VİZELER ERTELENDİ, EĞİTİME 4 GÜN ARA VERİLDİ

Şırnak Üniversitesi Mehmet Emin Acar kampüsünde bulunan, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Şırnak Cezeri Kız Öğrenci Yurdu´nda meydana gelen zehirlenme olayından sonra 7- 11 Kasım için 4 günlük tatil ilan edildi. Şırnak Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "4 Kasım´da üniversitemiz kampusu içerisinde bulunan , öğrencilerimizin kaldığı yurdun mutfak bölümünde yapılan ilaçlama neticesinde yurdun yatakhane bölümlerinde bulunan 91 öğrencimiz zehirlenmiş ve Şırnak Devlet Hastanesi´nde tedavi altına alınmıştır. Öğrencilerimizin tamamının sağlık durumları iyidir ve tedbir amaçlı Şırnak Devlet Hastanesi´nde gözetim altında tutulmaktadır. Bu süreçten öğrencilerimizin olumsuz etkilenmemesi için üniversite yönetimimizce 7 ile 11 Kasım tarihleri arasında tatil ilan edilmiştir ve vize sınavları 14 Kasım´da başlayacaktır" denildi. (DHA)Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK, (DHA) DHA-Genel Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

2022-11-05 13:54:40



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