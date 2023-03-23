Ramazan ayının başlamasıyla beraber oruç tutacak birçok kişi yaşadığı ile göre sahur ve iftar vakitlerini araştırıyor. Diyanet tarafından il il yayınlanan imsakiye takvimleri doğrultusunda Şırnak iftar ve sahur vakitleri belli oldu. İşte, Şırnak imsakiye takvimi 2023 ile Şırnak iftar ve sahur vakitleri...

23 Mart Perşembe Şırnak iftar vakti: 18.31

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