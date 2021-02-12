Şırnak-Siirt bölgesinde 1073 personelin katılımıyla Eren-10 Gabar Operasyonu başlatıldı

AA

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, operasyonla, bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amaçlanıyor.

Operasyona, jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH),polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 1073 personel (68 operasyonel tim) katılıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen ve 11 Ocak 2021'de başlatılan Eren operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 3 terörist etkisiz hale getirildi, 58 iş birlikçi yakalandı, 213 mağara, sığınak ve depo imha edildi, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Açıklamada, operasyonların, halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ettiği vurgulandı.