AA

Alınan bilgiye göre, ilçede Yeni Mahalle'de yaşayan ve çobanlık yapan Hüseyin Öner (44) ve Ömer Kaya (41) sabah hayvanlarını otlatmak için evden çıktı.

Aileleri iki çobandan haber alamayınca durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma ekiplerince başlatılan, köy sakinlerinin de katıldığı arama çalışmaları sonucu Öner ve Kaya, hayvanlarını otlattıkları yerin 2 kilometre ilerisinde Karalar beldesi ile Oyalı köyü arasındaki mağaralar bölgesinde silahla vurulmuş halde bulundu.

Cesetler otopsi için İdil Devlet Hastanesine gönderildi. Güvenlik güçlerince bölgede çalışma başlatıldı. Soruşturma sürüyor.