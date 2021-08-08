Şırnak'ta 2 yılda 823 iş yeri açıldı, ticaret canlandı

AA

Terörün izlerinin silindiği Şırnak'ta huzur iklimi meyvelerini vermeye başladı, kentte 2 yılda 823 iş yeri açıldı, ticaret canlandı.

Güvenlik güçlerince yürütülen operasyonlarla sağlanan huzur ortamı, kentte hayatın her alanına olumlu yansıdı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde, ilgili bakanlıklar ve kurumlar, Valilik ve görevlendirme yapılan belediyenin katkılarıyla yürütülen çalışmalarla Şırnak'ta büyük bir dönüşüm ve gelişim sağlandı.

İmar çalışmalarıyla çehresi değişen kente yenilenen yollar, ışıklandırılan cadde ve sokaklar ile modern bir görünüm kazandırıldı. Sosyal hayatın da canlandığı kentte Şırnaklılar, gece saatlerine kadar açık olan kafe, pastane ve yaşam alanlarında zaman geçiriyor.

Geçmişte terör saldırıları nedeniyle esnafın kepenk kapatmak zorunda kaldığı, ticaretin durma noktasına geldiği kentte, son dönemde sağlanan gelişmeler ticarette de canlanma sağladı. Kentte 2 yılda 823 iş yeri açıldı.

Açılan iş yerleri ile kent merkezinde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine kayıtlı esnaf sayısı 2 yılda 697'den 1520'ye yükseldi. 823 girişimciden 113'ü farklı bölgelerden gelerek iş yeri açmak için Şırnak'ı tercih etti.

- "Şırnak artık güven verici hale geldi"

Şırnak Vali Yardımcısı Tunahan Efendioğlu AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin son yıllarda sağlanan huzurla girişimcilerin tercih ettiği bir noktaya geldiğini söyledi.

Ülkenin her tarafından girişimcilerin kentte huzur içerisinde iş yeri açabildiğini ifade eden Efendioğlu, "Şırnak artık güven verici hale geldi. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

- "Dışarıdan gelen esnafı ağırlamamız mutluluk verici"

Şırnak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Heşar Haşimoğlu, 40 yıldır terör nedeniyle esnafın çok sıkıntı çektiğini ifade ederek, son 5 yıldır il genelinde toparlanma sürecine girildiğini, son 2 yılda da terörün artık konuşulmadığını söyledi.

Haşimoğlu, 113 girişimcinin kente il dışından gelip iş yeri açtığını dile getirerek, "Önceleri yerli esnafımız dışarıya giderken artık dışarıdan gelen esnafı ağırlamamız mutluluk verici. Önümüzdeki süreçte 100-200'leri değil 1000'leri konuşma temennisindeyiz." diye konuştu.

Şırnaklılara seslenen Haşimoğlu, farklı bölgelerden gelen esnafı kucaklamak ve onlara yardımcı olmak gerektiğini dile getirdi. "Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak kapımız sonuna kadar açık." diyen Haşimoğlu, başka illerden gelen esnafa Şırnak'ın misafirperverliğini göstermek gerektiğini kaydetti.

- Ordu'dan gelip iş yeri açtı

Ordu'dan gelerek Şırnak'ta iş yeri açan Serap Türkeli, kentteki huzur ve güven ortamının kendisine cesaret verdiğini belirtti.

Daha önce özel firmalarda çalıştığını, sonrasında kendi iş yerini kurma kararı aldığını anlatan Türkeli, "Ordu'dan buraya gelmeden önce terör nedeniyle korkularım vardı. Şırnak'a geldikten sonra düşüncelerim tamamen değişti. Şırnak'ta bir iş yeri açabileceğimi düşündüm. Şırnak halkına yardım ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Tutumları ön yargımın yıkılmasını sağladı." ifadelerini kullandı.

Türkeli, herkese Şırnak'ı görmesi tavsiyesinde bulundu.

- Hatay'dan gelen kadın girişimci balık restoranı açtı

Senem Beyaz ise eşinin görevi dolayısıyla Hatay'dan Şırnak'a geldiklerini, kentte balık restoranı açtığını söyledi.

"Gençlere istihdam sağlayacak işletmelerin açılmasına öncülük etmek istedim." ifadesini kullanan Beyaz, Şırnak'a ülkenin her yerinden yatırımcıların gelmesini ve iş alanlarının artırılmasını istediklerini kaydetti.