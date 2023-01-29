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Şırnak'ta 20 köy ve 8 mezra yolu kardan kapandı

Şırnak'ın Beytüşşebap ile Uludere ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 20 köy ile 8 mezranın yolu, ulaşıma kapandı

Şırnak'ta 20 köy ve 8 mezra yolu kardan kapandı
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DHA

Beytüşşebap ile Uludere ilçelerinde, dün sabah başlayan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar oldu. Kar kalınlığının yer yer 20 santimetreye ulaştığı 2 ilçeye bağlı 20 köy ile 8 mezra yolu, ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, yolları açmak için çalışma başlattı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Kuvvetli kar yağışlarının yarına kadar etkili olması beklenmektedir. Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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