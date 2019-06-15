Şırnak'ta, 3.5 yıl önce sınav için şehir merkezine giden ve birliğine dönmeyen 28 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Ferdi Polat'ın şehit olduğu belirlendi. Yıllardır çocuklarından haber bekleyen Polat´ın Gaziantep´in Nurdağı ilçesinde yaşayan ailesine şehadet haberi verildi.

DHA'nın haberine göre, Şırnak merkeze bağlı Yeniaslanbaşar Köyü Jandarma Karakolu'nda görevli olan Uzman Çavuş Ferdi Polat, 12 Aralık 2015'te Açık Öğretim Fakültesi sınavına girmek için kent merkezine gitti ve birliğine geri dönmedi. PKK tarafından kaçırıldığı iddia edilen Polat'ın cansız bedeni 3.5 yıl sonra dağlık alanda bulundu.

Baba Rıtvan Polat'tan alınan DNA örneklerinin uyuşmasıyla bulunan cesedin Uzman Çavuş Ferdi Polat'a ait olduğu kesinleşti. Jandarma Uzman Çavuş Ferdi Polat'ın şehadet haberi, Nurdağı Kaymakamı Lokman Düzgün, İlçe Jandarma Komutan Vekili Binbaşı Vahit Sağdıç ve İlçe Emniyet Müdürü Mahmut Astan tarafından ilçeye bağlı Gökçedere Mahallesi'nde oturan anne Fatma ile baba Rıtvan Polat'a verildi. Oğullarının bulunması umuduyla bekleyen aile acı haberi alınca gözyaşlarına boğuldu. Polat ailesinin yaşadığı sokağa Türk bayrakları asıldı.

Şehit Uzman Çavuş Ferdi Polat'ın bugün düzenlenecek törenle toprağa verileceği öğrenildi.