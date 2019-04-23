Terör örgütü PKK´nın Irak'ın kuzeyinde bulunan kamplarından kaçan 2´si kadın 4 terörist, Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'na gelerek, güvenlik güçlerine teslim oldu. Jandarmaya teslim olan teröristler, ifadeleri alınmak üzere Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

DHA'nın haberine göre 4 terörist ile birlikte Mart 2019 tarihinden bu yana 18'i kadın, 43 PKK'lı, Habur'da güvenlik güçlerine teslim oldu.